Скоро мир увидит нового Путина, умоляющего о договоренностях с Вашингтоном: детали

Отказ Китая и Индии от закупки российской нефти в марте показал, что США нашли слабое место кремлевского диктатора Владимира Путина – энергетический рынок. Это еще раз доказывает: ужесточение санкций против нефтегазового сектора РФ может стать действенным инструментом для принуждения Кремля к прекращению войн, сообщил Виталий Портников в колонке для Крым.Реалии.

Владимир Путин

По его словам, снижение нефтяных доходов в свое время стало роковым для Советского Союза. Он напомнил, что в 1980-х, несмотря на неэффективную плановую экономику, поступление от продажи нефти помогало Кремлю поддерживать относительную социальную стабильность, участвовать в гонке вооружений и вести войну в Афганистане. Однако, когда цены на нефть упали, это привело к экономическому коллапсу, развалу военно-промышленного комплекса и необходимости вывести войска.

Как говорит Портников, после распада СССР российское руководство, казалось, сделало выводы: при президентстве Борисе Ельцине РФ хоть и участвовала в локальных конфликтах, но понимала, что масштабная война может разрушить государство. Однако с ростом цен на нефть этот подход изменился.

При этом, по словам эксперта, Путин десятилетиями использовал доходы от энергоносителей как основу своей политической и военной выживаемости. Война против Грузии в 2008 году не помешала сотрудничеству РФ с Западом, а после аннексии Крыма Кремль продолжил развивать альтернативные газопроводы, чтобы обойти украинскую ГТС. Только полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году заставило Запад кардинально пересмотреть свои отношения с российскими энергоносителями.

Однако, говорит Портников, Кремль быстро переключился на рынки Китая и Индии, которые стали спасительным кругом для российской экономики. Эта стратегия позволяла Москве избегать значимых денежных потрясений и продолжать войну. Однако сейчас ситуация изменилась – без поставок в эти страны Россия потеряет основной источник доходов.

Более того, по его словам, закрытие Украиной транзита российского газа еще больше обострило ситуацию, что вызвало предполагаемую реакцию Кремля. Путин активизировал своих союзников в Европе – отправил премьера Словакии Роберта Фицо в Москву и использовал Венгрию как рычаг давления. Ведь без энергетических денег Кремль окажется на грани банкротства.

"И если бить по больному, мы, думаю, уже скоро с удивлением увидим другого Путина. Путина без нефтедолларов. Путина без нафтоюанов. Путина без нефтерупий. Путина, который будет говорить о "конструктивных" решениях и о стремлении договориться с Вашингтоном. Не следует думать, что мы не видели такого Путина. Видели еще в начале тысячелетия. Но тогда и нефть не стоила так дорого", — подытожил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай и Индия остановили торговлю российской нефтью, поскольку санкции США повлекли за собой резкий рост тарифов на танкерные грузовые перевозки.



