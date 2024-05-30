В террористической России решили засекретить данные о производстве топлива. Очевидно, отмечает политолог Тарас Загородний, удары по вражеским НПЗ достигают успехов, и в России хотят скрыть эту информацию.

Владимир Путин

Как подчеркнул эксперт, очень похоже, что прогнозы, что в РФ уже осенью будет плохо с энергетикой, начинают оправдываться с опережением графика. Именно поэтому политолог ожидает усиления "миротворческой риторики" со стороны как самого кремлевского диктатора Владимира Путина, так и его друзей из Соединенных Штатов, таких как советника президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и главы ЦРУ Уильяма Бернса, которые захотят в очередной раз спасти Россию.

"Добивать, добивать и еще раз добивать. И не только по России. Думаю, что НПЗ Беларуси тоже следует побеспокоить, потому что они им авиационное топливо поставляют",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, известно, что Россия засекретила статистику производства бензина после ударов украинских дронов по ее крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам, повлекшим за собой значительное падение производства. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство дизельного топлива почти на 200 тысяч тонн в неделю. В частности, 28 мая министерство энергетики РФ объявило о прекращении предоставления Росстату еженедельных данных о производстве автобензина и дизельного топлива, аргументируя это "сложной геополитической ситуацией".

Портал "Комментарии" сообщал, что Украина регулярно уничтожает российский НПЗ. Как отмечают западные журналисты, тем самым Киев создал террористической России реальные проблемы. Журналисты отметили, что страна-бензоколонка осталась без бензина, а местные цены на горючее резко подпрыгнули, чего россияне раньше не могли себе представить.



