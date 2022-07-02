Следом за Шойгу в Украину примчался Герасимов

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов побывал на оккупированных территориях Украины. Официально в Минобороны страны-агрессора объясняют приезд Герасимова необходимостью проверить группировки российских войск, задействованных в "специальной военной операции на Украине". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Валерий Герасимов. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы подтвердить приезд Герасимова Минобороны России опубликовало фото, на которых начальник российского Генштаба якобы находится в командном пункте, который на прошлой неделе посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. При этом точно не ясно – это постановочные фото, сделанные в России или же Герасимов действительно незаконно пересекал границу.

Отметим, на прошлой неделе российский пропагандистские СМИ сообщили, что в Украине побывал министр обороны РОФ Сергей Шойгу. Он якобы тоже проинспектировал позиции оккупантов, а также раздал награды отличившимся в боях против украинского народа.

Теперь вот очередной пропагандистский эффект россияне хотят получить от приезда еще одного высокопоставленного чиновника Минобороны в Украину. Тем самым Кремль пытается показать, что теперь может пересекать границу с Украиной там, где заблагорассудится, нарушая все международные нормы и законы.

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