Слезы россиян: в РФ в отчаянии из-за ударов по Крыму

Атака на временно оккупированный Россией Крым вызвала серьезную обеспокоенность среди оккупантов. Причиной стала серия взрывов, раздавшихся не только на военных аэродромах в Бельбеке и Новофедоровке, но и недалеко от газодобывающих вышек.

Атака на окупантов в Крыму (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, так называемая "власть" полуострова должна оперативно найти решение этой ситуации, ведь угроза касается не только энергетических ресурсов. Россияне также отмечают, что в настоящее время фактически нет эффективных средств борьбы с морскими безэкипажными катерами (МБЭК).

"Высокая маневровость надводных аппаратов противника не позволяет имеющимися на берегу средствами нанести им огненное поражение. Не из советской же гаубицы Д-30 по нему бить. Да и вертолеты/самолеты применять опасно", — говорится в сообщениях.

По информации оккупационных источников, в ночь на 2 мая над Крымом зафиксирована атака беспилотников. Из-за этого военная авиация не совершала вылета. Кроме того, российская сторона признает, что украинские дроны постоянно усовершенствуются, и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны не успевают за их развитием.

"Противник почти каждый месяц совершенствует свои дроны, что повышает их помехоустойчивость. Надо ускорять развитие собственных дронов, усовершенствование линии обороны Крыма", — отмечают россияне.

Оккупанты призывают "власть" Крыма срочно найти решение для защиты ключевых объектов инфраструктуры, поскольку пока не обладают действенными способами противодействия МБЭК. При этом сами признают, что даже не имеют аналогичных безэкипажных катеров в собственном арсенале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что дроны ударили по части военной разведки РФ в Ставропольском крае. Беспилотники неустановленного происхождения достигли территории стратегического объекта российской космической радиоэлектронной разведки, известного под названием "Звезда", расположенного в Ставропольском крае. Об инциденте сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Эта атака является частью более широкой стратегии Украины по поражению стратегических объектов на территории России, в частности, военных и промышленных объектов, поддерживающих военные действия против Украины. Такие операции преследуют цель не только уничтожения военной инфраструктуры, но и демонстрацию способности украинских сил достигать важных целей в глубине территории противника.

