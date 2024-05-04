Бывшей жительнице Киева, известной пророссийской пропагандистке Татьяне Монтян оккупанты отказали в предоставлении гражданства РФ.

Монтян не смогла получить гражданство РФ. Фото из открытых источников

Татьяна Монтян с первых дней полномасштабной войны переехала из Киева в Донецк, где активно поддерживала российскую агрессию против Украины. Однако российские власти не оценили вклад Монтян в распространение российской пропаганды и отказались предоставлять ей гражданство РФ.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что Татьяне Монтян отказали в получении российского паспорта якобы из-за того, что в Украине против нее возбуждено уголовное дело. Однако на самом деле, считает журналист, пропагандистке не дали гражданство за "длинный язык", поскольку она, будучи адепткой "русского мира", часто критиковала российских захватчиков.

"Классика. Использовали и бросили. Это очень смешно", – иронично прокомментировал новость Денис Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".