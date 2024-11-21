Слом в РФ: у россиян изменились настроения об войне в Украине

Спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения России, настроения россиян относительно окончания войны существенно изменились. Последние опросы, проведенные Russian Field в ноябре 2024 года, свидетельствуют, что впервые количество россиян, желающих переговоров более 50%.

Российский солдат

Согласно результатам Russian Field, в начале полномасштабного вторжения РФ, в России сторонников продолжения войны в Украине было 54%. В середине 2023 года показатели сторонников войны и переговоров среди россиян почти сравнялись – 45% против 44% соответственно.

Первый слом произошел в октябре 2023 года, когда впервые сторонников переговоров было больше, чем сторонников продолжения войны – 48% против 39%. С тех пор количество поддерживающих переговоры постепенно увеличилось.

В ноябре 2024 года произошел новый слом, впервые количество сторонников переговоров для окончания войны переговорами составило более половины опрошенных россиян – 52%. Оценка тех, кто поддерживает продолжение войны, достигла рекордно низких показателей – 36%.

Изменения настроений у россиян по поводу войны России против Украины. Russian Field

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса Gallup, свидетельствующих об изменении настроений у украинцев по поводу войны. По их данным, впервые количество украинцев, выступающих за переговоры, превысило тех, кто поддерживает продолжение войны. Однако опрос КМИС дает другие цифры. В нем большинство респондентов не поддерживают окончание войны, если это предполагает территориальные уступки.

Также "Комментарии" писали о том, какие группы населения России против войны в Украине.