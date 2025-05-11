В Хабаровском крае на параде 9 мая упала "башня Кремля" — под конструкцией оказалась женщина в форме

В РФ упал макет башни Кремля (фото из открытых источников)

В Хабаровском крае России во время парада до 9 мая произошел инцидент — с автомобильной платформы прямо на человека упала инсталляция в виде "башни Кремля". Пока транспортное средство двигалось вперед, красная звезда на макете зацепилась за гирлянду, после чего вся конструкция слетела с машины.

Под обломками оказалась женщина в форме советской армии времен Второй мировой войны, упавшая вместе с макетом.

Соответствующее видео обнародовал в соцсети X (ранее Twitter) российский оппозиционный политик Андрей Пивоваров. Также этот инцидент подтвердили местные СМИ, которые сообщили, что случай действительно имел место в Хабаровском крае.

"Символично и здорово. Солнечный, Хабаровский край", — прокомментировал Пивоваров в своем сообщении.

В комментариях к публикации пользователи поинтересовались, что именно "прекрасного" в этом случае, на что Пивоваров ответил: "Превращение важного события в отчетную клоунаду".

Мнения пользователей сети разделились — некоторые удивлялись реакции политика и спрашивали, "на чьей он стороне", другие же откровенно смеялись над инцидентом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем Путин так и не решился сказать во время выступления на параде . Украинские войска при поддержке западных союзников не позволили российской армии добыть хоть какую-либо из поставленных целей. В тоге российскому диктатору Владимиру Путину не удалось похвастаться значительными успехами на поле боя во время празднования Дня Победы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Украинские источники ранее сообщали, что российские войска пытаются захватить Покровск, Часы Яр, Торецк и оставшиеся территории Луганской области, после чего продвинуться в Днепропетровскую область. Дедлайн Кремль был определен – ко Дню Победы 9 мая. В результате российские войска не достигли ни одной из этих целей и фактически пытаются захватить Покровск, Часы Яр и Торецк примерно год.

