Российская делегация на предстоящих переговорах в Стамбуле будет действительно профессиональной и способной продемонстрировать стремление к достижению фундаментального мира даже в диалоге с самой "сложной переговорной группой" со стороны Киева. Такую уверенность выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Переговоры о мире

"Это будет очень профессиональная делегация, которая сможет даже в самых нестандартных условиях и с тяжелейшей группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей, которые станут основой будущего мира", — заверил Слуцкий.

По его словам, он лично готов поручиться за подобный результат. В то же время политик не раскрыл, войдет ли сам в состав переговорной группы, отметив, что этот вопрос останется секретом до 15 мая.

Слуцкий также подчеркнул, что среди обсуждаемых вопросов нет утративших актуальность. Однако некоторые темы нуждаются в пересмотре с учетом современных реалий.

В частности, по словам депутата Госдумы страны-агрессора, это касается признания Киевом статуса временно оккупированных "Донецкой и Луганской народных республик", Херсонской и Запорожской областей в составе России, а также вопросов денацификации и внеблокового статуса Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил провести в Стамбуле прямые переговоры между Украиной и РФ. Вместе с тем, президент Владимир Зеленский позвал Путина лично на переговоры в Турцию. Впрочем, в РФ не готовы к такому шагу. В Госдуме и Радфеде уже заявили о том, что Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским, потому что у него якобы "руки по локоть" в крови.

Вместе с тем эксперты отмечают, что с каждым разом аппетиты РФ растут.



