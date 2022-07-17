Слуга Кремля Медведев угрожает Украине "судным днем": все из-за Крыма

Прислужник российского диктатора Путина Дмитрий Медведев продолжает высказывать свои угрозы нашей стране по причине того, что власти говорят о планах предстоящего освобождения украинского Крыма. В этот раз заместитель Председателя совета безопасности РФ озвучил свой тезис о возможном "судном дне" для нашей страны, когда она будет пытаться освободить Крымский полуостров от захватчиков. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России (Фото:Facebook)

Об этом сообщает российское медиа " TACC ".

"В случае если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день" — очень быстрый и тяжелый. Спрятаться будет очень сложно. Но они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию", — сказал на это верный слуга Кремля. Вместе с тем российский чиновник добавил, что "отказы Украины и НАТО "признать Крым российским", это постоянная системная угроза для РФ".

К слову, заместитель председателя совета безопасности РФ уже не в первый раз угрожает украинскому обществу по поводу освобождения Крыма. Не так давно российский политик отметил возможное начало Третьей мировой войны, когда только начнется освобождение украинского полуострова. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Запорожский мститель уничтожил уже 6 вражеских самолетов Су-25 . Военнослужащий, представляющий Национальную гвардию Украины в составе Сил обороны, приложил усилия, чтобы уничтожить российский боевой самолет СУ-25, использовав при этом ПЗРК "Игла". Об этом сообщает Национальная гвардия Украины. Как говорится в обнародованном тексте сообщения, молодой военнослужащий, ему исполнилось только 19 лет, успешно реализует поставленную боевую задачу. Строковик защищает украинское воздушное пространство в Запорожском направлении.



Об этом сообщает Национальная гвардия Украины. Как говорится в обнародованном тексте сообщения, молодой военнослужащий, ему исполнилось только 19 лет, успешно реализует поставленную боевую задачу. Строковик защищает украинское воздушное пространство в Запорожском направлении.

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