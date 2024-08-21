СМИ назвали фамилию генерала, решение которого образовало "дыру" в обороне РФ на Курщине

Весной этого года генерал-полковник Александр Лапин, который следил за безопасностью в Курской области, распустил совет, который следил за охраной пограничного региона. Тогда он заявил, что только у военных есть силы и ресурсы для защиты границы России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что решение российского командования создало еще одну дыру в обороне страны-агрессора, чем и воспользовались ВСУ для молниеносного наступления на Курщине.

Отмечается, что Лапин столкнулся с острой нехваткой людей, но его ошибка характерна для высшего руководства, которое часто не имеет связи с реалиями боевых действий.

"С начала войны российское централизованное мышление сверху вниз, одна из определяющих черт России при президенте Владимире Путине, дало обратный результат на поле боя. Это помешало трезвому планированию в Кремле, а когда эти планы провалились, это помешало российским войскам импровизировать, чтобы реагировать на быстрые события", — объясняет издание.

Бывший американский дипломат и адъюнкт-старший научный сотрудник Rand Уильям Кортни отметил, что вертикаль российской власти все еще действует, однако теперь она работает против их целей. В частности, из-за такой схемы руководства, реакция РФ на неожиданные события, которые быстро развиваются, невероятно затруднена, а на местах никто не проявляет инициативы.

В то же время пока непонятно, помог бы распущенный Лапиным совет организовать последовательный ответ. Этот межведомственный орган объединял военных офицеров с местными и региональными должностными лицами безопасности. Без централизованного органа усилия РФ в противостоянии ВСУ носят хаотичный и неэффективный характер. Сейчас российский ответ на вторжение одновременно пытаются возглавить Министерство внутренних дел, ФСБ и Министерство обороны России.

"Россия еще организовывает свою реакцию на это вторжение Украины. Была достаточно медленная и разрозненная реакция на это. Отчасти это потому, что не совсем понятно, кто главный", — сказал командующий Организации Североатлантического договора генерал Кристофер Каволи.

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