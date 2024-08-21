СМИ назвали фамилию генерала, решение которого образовало "дыру" в обороне РФ на Курщине

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Кравцев Сергей
Весной этого года генерал-полковник Александр Лапин, который следил за безопасностью в Курской области, распустил совет, который следил за охраной пограничного региона. Тогда он заявил, что только у военных есть силы и ресурсы для защиты границы России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Генерал-полковник Александр Лапин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что решение российского командования создало еще одну дыру в обороне страны-агрессора, чем и воспользовались ВСУ для молниеносного наступления на Курщине.
Отмечается, что Лапин столкнулся с острой нехваткой людей, но его ошибка характерна для высшего руководства, которое часто не имеет связи с реалиями боевых действий.
Бывший американский дипломат и адъюнкт-старший научный сотрудник Rand Уильям Кортни отметил, что вертикаль российской власти все еще действует, однако теперь она работает против их целей. В частности, из-за такой схемы руководства, реакция РФ на неожиданные события, которые быстро развиваются, невероятно затруднена, а на местах никто не проявляет инициативы.
В то же время пока непонятно, помог бы распущенный Лапиным совет организовать последовательный ответ. Этот межведомственный орган объединял военных офицеров с местными и региональными должностными лицами безопасности. Без централизованного органа усилия РФ в противостоянии ВСУ носят хаотичный и неэффективный характер. Сейчас российский ответ на вторжение одновременно пытаются возглавить Министерство внутренних дел, ФСБ и Министерство обороны России.
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