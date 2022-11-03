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СМИ назвали российских идеологов полномасштабного вторжения в Украину

Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников убедили Путина начать войну

сегодня, 20:02
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Автор:

Лиля Воробьева

СМИ выяснили, кто убеждал Путина в необходимости начать полномасштабное вторжение в Украину. Ими оказались секретарь совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на The Times .

СМИ назвали российских идеологов полномасштабного вторжения в Украину

СМИ назвали российских идеологов полномасштабного вторжения в Украину (фото из открытых источников)

Источники американских СМИ сообщили, что из-за возраста президента РФ руководители силовых структур решили, что у них заканчивается время для окончательного решения вопроса "западной агрессии". А для этого им нужно было окончательно завершить украинскую проблему.

Источник СМИ в российском Правительстве с псевдонимом Сергей Рыжий рассказал, что в ближайшем окружении Путина к середине лета 2021 года сформировалась "критическая масса" мнений по поводу необходимости военного вторжения. Но на тот момент формат "удара" не был определен.

Но уже к концу лета 2021 Патрушев и Бортников приняли принципиальное решение о вторжении в Украину. Им осталось только убедить Путина приступить к операции и силам для удара.

При чем, The Times называет Шойгу колеблющимся исполнителем. Но большинство российских элит даже не проинформировали о планах начать войну и воспринимали предыдущие события как блеф.

По словам источника, спикер Путина Песков вскоре после начала войны рассказал, что большинство членов Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, изменил ли Шольц свою позицию по отношению к Путину . Позиция канцлера Германии Олафа Шольца не изменилась. Он по-прежнему считает, что Россия должна вывести свои войска из Украины и прекратить войну против суверенного государства.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/how-putin-kept-the-plan-to-invade-ukraine-a-secret-nlw087729
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