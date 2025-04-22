СМИ показали, какой портрет Путин передал в подарок Трампу

Российский лидер Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу особый подарок – портрет. Автором портрета американского лидера стал Никас Сафронов.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Художник рассказал, что к нему "пришли люди, которые сказали, что хотят, чтобы я нарисовал Трампа таким, каким я его вижу", пишет издание Hromadske. Отмечается, что он сначала не знал, кем были его посетители, хотя и подозревал, что это были люди из Кремля.

Художник предположил, что его работа может сблизить страны, поэтому решил не брать за нее средства. Затем, как пишет издание, с Сафроновым якобы связался сам Путин, подтвердивший, что портрет Трампа является шагом в улучшении отношений России с Соединенными Штатами.

На картине американский президент изображен с поднятым кулаком на сцене своего предвыборного митинга в Пенсильвании сразу после того, как на него покушались.









"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он единственный с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает", — цитирует слова Сафронова СМИ.

Напомним, администрация президента США, как писал портал "Комментарии", планирует организовать еще одну встречу его спецпосланника Стива Виткоффа с представителями РФ. Эта встреча, по мнению представителей администрации, необходима, чтобы убедить Москву согласиться на предложенные США условия прекращения войны.

Отмечается, что администрация Трампа готова признать российский контроль над Крымом как часть предложения США по прекращению войны с Украиной. Такую информацию сообщил информированный чиновник.



