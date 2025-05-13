Россию на переговорах в Турции будет представлять глава МИД Лавров и помощник российского диктатора Ушаков. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники

Лавров и Ушаков (фото из открытых источников)

В сообщении СМИ говорится, что высокопоставленный бывший кремлевский чиновник, говоривший с журнаилстами на условиях анонимности из-за щекотливости темы, сообщил, что Россию на переговорах в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что от США на переговоры отправятся госсекретарь Рубио и спецпредставители Келлог и Виткофф. Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал президент США заявил Дональд Трамп под свой визит на Ближний Восток.

Американский президент также добавил, что ожидает "достаточно хороших" результатов по итогам встречи представителей России и Украины в Турции.

Также "Комментарии" писали о том, что визит Рубио и Трампа в Стамбул остановит войну . Запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. Об этом говорится в материале CNN.

С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии. С другой стороны, Зеленский видит в Путине агрессора, который безосновательно вторгся в Украину и ежедневно наносит ракетные удары по мирным жителям. Маловероятно, что двум лидерам удастся найти общий язык и достичь примирения.

