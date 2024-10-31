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СМИ узнали, на какой шаг внутри РФ придется пойти Путину, чтобы продолжать войну

Reuters пишет о том, что Кремль вынужден сократить расходы практически во всех областях, чтобы финансировать войну

сегодня, 14:40
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Кравцев Сергей

Кремлю придется еще больше повысить налоги, чтобы финансировать затягивание полномасштабной войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", в этом убеждены экономисты, пишет Reuters.

СМИ узнали, на какой шаг внутри РФ придется пойти Путину, чтобы продолжать войну

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале говорится, что в российском проекте бюджета на 2025 год около трети общих расходов, или 6,3% ВВП, выделяется на армию – это самый высокий уровень со времен Холодной войны. Впервые доля расходов на оборону будет вдвое больше, чем социальные расходы. Однако и этих денег будет недостаточно для продления агрессии против Украины.

Отмечается, что, если проанализировать бюджет России на 2025 год, то можно прийти к выводу, что российская власть намерена урезать расходы в большинстве сфер. Приоритет – финансирование военных нужд, отмечает бывший заместитель председателя Центробанка РФ, экономист Сергей Алексашенко. 

На Западе считают, что увеличение военных расходов создает инфляционное давление на экономику России: процентные ставки достигли максимального уровня с 2003 года, а рубль упал до минимума по отношению к доллару за последний год. Из-за западных санкций Россия практически лишена доступа к международным рынкам облигаций, что ограничивает ее возможности привлекать средства.

Правительство РФ уже повышает налоги для финансирования продолжающейся третий год войны в Украине. Ожидается, что новые налоговые реформы обеспечат дополнительный доход в размере 1,7% ВВП в 2025 году, однако эксперты сомневаются, что этого достаточно. Экономист Алексей Климюк из Alfa Wealth предполагает, что в 2025 году может быть введено множество новых изменений в налоговом законодательстве.

В материале подчеркивают, снижение цен на нефть, основной экспортный ресурс страны-агрессора, также может негативно сказать на наполнении бюджета. Прогноз бюджета предусматривает снижение средней цены на нефть с $70 за баррель в 2024 году до $65,5 за баррель до 2027 года, что уменьшит государственные доходы.

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