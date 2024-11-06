СМИ узнали о тайном послании Путина и Медведева Трампу после победы на выборах

Российский истеблишмент, включая диктатора Путина, тайно передали поздравление Дональду Трампу после того, как стало известно, что он становится победителем на выборах президента США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Вёрстка" со ссылкой на свои источники в парламенте и Кремле.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В материале говорится, что поздравления были направлены неофициально — "через знакомых" по линии российского МИДа. Отмечается, что помимо Путина свои поздравления отправил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель правления крупнейшего в РФ банка "Сбер" Герман Греф, а также спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

По мнению источников "Вёрстки", такое "неофициальное дружелюбие" путинского режима объясняется надеждой Кремля на то, что при Дональде Трампе Россия улучшит свое положение в войне против Украины.

На официальном же уровне пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично заверил, что Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой, но готов в будущем к диалогу.

Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике Дональда Трампа в отношении России, заявил, что "эвентуальные рассуждения здесь неуместны".

"США – недружественная страна, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против России", – констатировал главный рупор Кремля.

Песков также добавил, что Россия внимательно отслеживает все потоки информации из Вашингтона, анализирует заявления, но выводы будет делать по конкретным шагам.

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