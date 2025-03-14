Путин использует тактику "салями", постепенно заставляя Трампа соглашаться на небольшие уступки, которые могут привести к капитуляции Украины.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Американский политический консультант Питер Раф в своем интервью для Bild заявил, что стратегия Кремля заключается в выдвижении ряда мелких требований, шаг за шагом изменяющих ситуацию в пользу России. По его словам, это подтверждается условиями, которые выдвинул Путин для согласования на 30-дневное перемирие в Украине. Он сопровождает их обещаниями новой эры сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Питер Раф считает, что таким способом Путин постепенно готовит как Киев, так и Запад к все большим уступкам, которые в конце концов могут завершиться полной капитуляцией Украины.

Суть тактики Кремля состоит в том, чтобы достигать своей цели через постепенное выполнение промежуточных задач, которые на первый взгляд кажутся незначительными и не вызывают серьезного сопротивления.

В своих объяснениях эксперт сравнивает этот процесс с нарезанием палки колбасы-салями на тонкие ломтики: каждый кусочек отдельно кажется небольшим и несущественным, однако в итоге используется вся колбаса.

"Мы увидим, как на это отреагирует Трамп. США должны подготовиться к тактике затягивания времени и стратегии "салями", установив четкие красные линии", – подчеркнул политический эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин унизил посланника Трампа . Кремлевский диктатор Владимир Путин организовал срочные переговоры с так называемым президентом Беларуси Александром Лукашенко, из-за чего спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф вынужден был ждать встречи в Кремле более 8 часов, сообщает Sky News.

По данным московского корреспондента Sky News Айвора Беннетта, Виткофф прибыл в Москву в рамках официального визита, который длился чуть больше 12 часов. Однако значительную часть этого времени он провел в ожидании приема в Кремле.