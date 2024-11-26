Сможет ли РФ запустить в серийное производство «Орешник», чтобы «стереть» Украину ударами

Россия, вероятно, не сможет запустить в серийное производство новые баллистические ракеты "Орешник", об этом в интервью "Укринформу" заявил авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив, что эти ракеты будут в основном использовать в качестве инструмента психологического давления и запугивания.

Ракета Орешник

По его словам, такие ракеты изготавливают лишь в небольшом количестве, несколько единиц в год.

Как отметил эксперт, нарастить производственные способности в короткие сроки невозможно, ведь прекращать производство других систем они тоже не станут.

При этом Романенко предположил, что Украина вряд ли сможет получить комплекс THAAD для противодействия таким ракетам.

"В США есть всего восемь таких систем, и одна из них развернута в Израиле. Мы уже обращались с просьбой предоставить эту систему, но каждая антиракета стоит 40 миллионов долларов, поэтому наши запросы должны быть реалистичными", – пояснил он.

Романенко также добавил, что ракеты "Орешник" пока находятся на вооружении только одного российского полка. Общее количество пусковых установок очень ограничено, что делает невозможными массированные удары.

Хотя удары по Украине с использованием "Орешника" возможны, точность этих ракет остается низкой и колеблется в пределах 50 метров. У стандартных российских ракет с раздельными боевыми частями этот показатель составляет от 50 до 150 метров. Для ядерного удара это допустимо, но для точечного поражения абсолютно неприемлемо, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ призвали ударить по Украине двумя ракетами "Орешник".



