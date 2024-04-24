Снова привет Кремлю: в РФ после атаки БПЛА в огне нефтебаза и не только

В ночь на среду в Смоленской области после атаки БПЛА возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района" Смоленской области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в соцсети подтвердил губернатор Смоленской области Василий Анохин, а также российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

"Вполне вероятно, что в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – отметил Василий Анохин.

Местные жители в пабликах сообщают, что горит нефтеперерабатывающий завод в районе сел Роздорово и Пригорское и публикуют видео. По их словам, было слышно не менее 4-5 взрывов.

Также появилась информация, что во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка.

Сообщается, что жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что в марте Украина провела мощные атаки на российские нефтеперабатывающие заводы (НПЗ). Настолько активно, что американцы якобы призвали прекратить это, поскольку такие удары якобы могут привести к росту мировых цен на нефть и якобы способствуют эскалации. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".

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