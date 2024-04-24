Снова привет Кремлю: в РФ после атаки БПЛА в огне нефтебаза и не только

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Кравцев Сергей
В ночь на среду в Смоленской области после атаки БПЛА возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района" Смоленской области. Как передает портал "Комментарии", эту информацию в соцсети подтвердил губернатор Смоленской области Василий Анохин, а также российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников
Местные жители в пабликах сообщают, что горит нефтеперерабатывающий завод в районе сел Роздорово и Пригорское и публикуют видео. По их словам, было слышно не менее 4-5 взрывов.
Также появилась информация, что во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка.
Сообщается, что жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Стоит отметить, что в марте Украина провела мощные атаки на российские нефтеперабатывающие заводы (НПЗ). Настолько активно, что американцы якобы призвали прекратить это, поскольку такие удары якобы могут привести к росту мировых цен на нефть и якобы способствуют эскалации. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".
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Бог
сегодня, 07:08
Меня поражает ваше тупое хвастовство-укропитеки.После того как меня послушает пукин и погасит ваши повышающие подстанции возле атомных станций вы вернетесь а каменный век,к своим одноплеменникам укропиткам.Так что не злите больших дядь,детишки.