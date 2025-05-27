В Москве уже второй день подгорает из-за заявления канцлера Мерца о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Так сегодня представитель Путина Песков заявил, что такое решение якобы является своеобразным давлением на РФ. Также он пожаловался на США, потому что, по его словам, в Вашингтоне не могут не знать об использовании оружия с компонентами из США.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, такое решение является серьезной эскалацией.

"Вчера Мерц заявил о том, что решение принято. Он, правда, не говорил о европейцах, но об американцах он говорил. Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня или вчера Мерц все-таки настаивал, что несколько месяцев назад такое решение принято. Так или иначе, если это отвечает действительности, то это-ес".

Также Песков посетовал, что "США не могут быть не в курсе режима применения европейского оружия, потому что там их запчасти. Европейцы пока никак не способствуют мирным усилиям".

"В любом европейском оружии есть запчасти американского производства. И по правилам ВТС любая страна должна давать разрешение на использование французской ракеты, в которую вставлены американские микросхемы", — посетовал Песков.

Также он пригрозил, что от РФ ничего не удастся добиться давлением.

" Мы видим, что европейцы не стоят на пути мира. Европейцы стоят на пути дальнейшего усиления давления на Россию. Они по-прежнему грезят тем, что от России можно чего-то добиться давлением, а не готовностью прислушиваться. Это, наверное, самая большая утопия, которой только можно поддаваться на европейском континенте",-сказал он

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что партнеры Украины несколько месяцев назад сошлись во мнении , чтобы снять ограничения на использование оружия, которое они предоставили. Это должно позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Во время визита в Финляндию он заявил, что описал происходящее в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ.

