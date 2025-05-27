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Лиля Воробьева
В Москве уже второй день подгорает из-за заявления канцлера Мерца о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Так сегодня представитель Путина Песков заявил, что такое решение якобы является своеобразным давлением на РФ. Также он пожаловался на США, потому что, по его словам, в Вашингтоне не могут не знать об использовании оружия с компонентами из США.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
По его словам, такое решение является серьезной эскалацией.
Также Песков посетовал, что "США не могут быть не в курсе режима применения европейского оружия, потому что там их запчасти. Европейцы пока никак не способствуют мирным усилиям".
Также он пригрозил, что от РФ ничего не удастся добиться давлением.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что партнеры Украины несколько месяцев назад сошлись во мнении , чтобы снять ограничения на использование оружия, которое они предоставили. Это должно позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Во время визита в Финляндию он заявил, что описал происходящее в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ.
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