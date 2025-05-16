"Со Швецией мы воевали 21 год": Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос

Во время переговоров безумный посланник Путина Мединский спросил у украинской делегации, как долго мы готовы сражаться. Ведь кровавый режим Кремля совсем не ценит человеческую жизнь и готов убивать и дальше.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Об этом инциденте пишет журналист издания The Economist Оливер Кэрролл.

Корреспондент The Economist пишет. получивший информацию из надежного источника, хорошо осведомленного о ходе переговоров между Россией и Украиной о словах руководителя делегации РФ Мединского.

Журналист считает, что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет:

"Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три – столько, сколько потребуется. Со Швецией мы воевали 21 год. А вы на сколько готовы?", – цитирует его слова журналист.

А дальше Мединский продолжил: "А Петра Великого... знаете кто финансировал? Англия и Франция. Швеция до сих пор была бы великой державой, если бы не это".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ рассказывают, что требовали обнаглевшие россияне на переговорах . Российская делегация во время переговоров вела себя свысока и угрожала захватить Харьков и ряд других регионов. Об этом сообщает журналист The Economist и ряд других СМИ.

"Россияне так обнаглели, что угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области, а также заявили, что согласятся на прекращение огня только в случае вывода украинских войск из четырех "анексированных" областей, которые РФ даже не контролирует полностью", — написал журналист.

Также СМИ писали, что россияне требовали, чтобы Украина вышла полностью из 4 своих областей. На что получили отказ от украинской делегации. В ответ на него — россияне встали и сказали, что "в следующий раз областей будет уже 5.

