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"Со Швецией мы воевали 21 год": Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос

Журналист Оливер Кэрролл рассказал о словах Мединского на переговорах в Стамбуле

сегодня, 18:04
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Лиля Воробьева

Во время переговоров безумный посланник Путина Мединский спросил у украинской делегации, как долго мы готовы сражаться. Ведь кровавый режим Кремля совсем не ценит человеческую жизнь и готов убивать и дальше.

"Со Швецией мы воевали 21 год": Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Об этом инциденте пишет журналист издания The Economist Оливер Кэрролл.

Корреспондент The Economist пишет. получивший информацию из надежного источника, хорошо осведомленного о ходе переговоров между Россией и Украиной о словах руководителя делегации РФ Мединского.

Журналист считает, что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет:

"Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три – столько, сколько потребуется. Со Швецией мы воевали 21 год. А вы на сколько готовы?", – цитирует его слова журналист.

А дальше Мединский продолжил: "А Петра Великого... знаете кто финансировал? Англия и Франция. Швеция до сих пор была бы великой державой, если бы не это".

”Со Швецией мы воевали 21 год”: Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ рассказывают, что требовали обнаглевшие россияне на переговорах . Российская делегация во время переговоров вела себя свысока и угрожала захватить Харьков и ряд других регионов. Об этом сообщает журналист The Economist и ряд других СМИ.

"Россияне так обнаглели, что угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области, а также заявили, что согласятся на прекращение огня только в случае вывода украинских войск из четырех "анексированных" областей, которые РФ даже не контролирует полностью", — написал журналист.

Также СМИ писали, что россияне требовали, чтобы Украина вышла полностью из 4 своих областей. На что получили отказ от украинской делегации. В ответ на него — россияне встали и сказали, что "в следующий раз областей будет уже 5.



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