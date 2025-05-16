"Со Швецией мы воевали 21 год": Мединский на переговорах задал украинской делегации безумный вопрос

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Лиля Воробьева
Во время переговоров безумный посланник Путина Мединский спросил у украинской делегации, как долго мы готовы сражаться. Ведь кровавый режим Кремля совсем не ценит человеческую жизнь и готов убивать и дальше.
Владимир Мединский (фото из открытых источников)
Об этом инциденте пишет журналист издания The Economist Оливер Кэрролл.
Корреспондент The Economist пишет. получивший информацию из надежного источника, хорошо осведомленного о ходе переговоров между Россией и Украиной о словах руководителя делегации РФ Мединского.
Журналист считает, что сказал глава российской делегации Владимир Мединский — это многое объясняет:
"Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три – столько, сколько потребуется. Со Швецией мы воевали 21 год. А вы на сколько готовы?", – цитирует его слова журналист.
А дальше Мединский продолжил: "А Петра Великого... знаете кто финансировал? Англия и Франция. Швеция до сих пор была бы великой державой, если бы не это".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ рассказывают, что требовали обнаглевшие россияне на переговорах . Российская делегация во время переговоров вела себя свысока и угрожала захватить Харьков и ряд других регионов. Об этом сообщает журналист The Economist и ряд других СМИ.
Также СМИ писали, что россияне требовали, чтобы Украина вышла полностью из 4 своих областей. На что получили отказ от украинской делегации. В ответ на него — россияне встали и сказали, что "в следующий раз областей будет уже 5.
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