Со следующего года РФ готовится депортировать со своих территорий украинцев

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Ткачик Олеся
Переселенцы, находящиеся на территории Российской Федерации, обязали пройти легализацию до 1 марта 2025 года. В противном случае они будут депортированы , сообщил в эфире "Эспрессо" Павел Лысянский, директор Института стратегических исследований и безопасности.
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По его словам, с начала весны 2025 года оккупанты отменят так называемый безвизовый режим для переселенцев с временно оккупированных территорий Украины. Чтобы избежать депортации, они должны получить российский паспорт или другие документы, разрешающие законное пребывание в РФ.
Он подчеркнул, что такие действия Кремля являются частью системной политики уничтожения украинцев независимо от их гражданства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что очередной расстрел пленных украинских военных российскими оккупационными войсками был зафиксирован на Покровском направлении. Как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, это не первый и не последний расстрел военных, поскольку носят они уже системный характер.
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