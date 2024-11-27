Со следующего года РФ готовится депортировать со своих территорий украинцев

Переселенцы, находящиеся на территории Российской Федерации, обязали пройти легализацию до 1 марта 2025 года. В противном случае они будут депортированы , сообщил в эфире "Эспрессо" Павел Лысянский, директор Института стратегических исследований и безопасности.

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По его словам, с начала весны 2025 года оккупанты отменят так называемый безвизовый режим для переселенцев с временно оккупированных территорий Украины. Чтобы избежать депортации, они должны получить российский паспорт или другие документы, разрешающие законное пребывание в РФ.

"Люди, выехавшие с оккупированных территорий в Россию, подпадали под указ Путина № 585, согласно которому могли находиться на территории России, свободно устраиваться на работу и т.д. Достаточно было прописки в паспорте из четырех оккупированных регионов. Теперь это упраздняется", — отметил Лысянский.

Он подчеркнул, что такие действия Кремля являются частью системной политики уничтожения украинцев независимо от их гражданства.

"Людей депортируют, военнопленных расстреливают. Враг начал применять на оккупированной территории инструменты карательной медицины для людей, которых оккупанты обвиняют в преступлениях, направленных против режима Кремля или дискредитации армии. То есть они просто их уничтожают", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что очередной расстрел пленных украинских военных российскими оккупационными войсками был зафиксирован на Покровском направлении. Как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, это не первый и не последний расстрел военных, поскольку носят они уже системный характер.



