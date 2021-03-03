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Главная Новости Мир Россия Со стартовой площадки на Байконуре похитили сверхсекретную электронику
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Со стартовой площадки на Байконуре похитили сверхсекретную электронику

15 ноября 1988 года с этой площадки стартовала ракета-носитель "Энергия", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Буран"

сегодня, 04:42
Автор:

Ольга Чародий

С охраняемого космодрома  "Байконур", который принадлежит РФ,  неизвестные легко украли секретную электронику. Об этом сообщили Интерфаксу в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Со стартовой площадки на Байконуре похитили сверхсекретную электронику

На Байконуре украли детали (фото из открытых источников)

Оборудование было похищено со стартовой площадки "Бурана". Как сообщают на космодроме,  площадка № 110  не использовалась после того, как с нее в 1988 году был запущен многоразовый космический корабль "Буран".

 "В настоящее время УМВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", — сообщили в ЦЭНКИ.

Также в сообщении отмечается, что к настоящему времени этот объект уже выведен из российской аренды и находится на консервации. 15 ноября 1988 года с этой площадки стартовала ракета-носитель "Энергия", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Буран".

 Напомним, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозинпригласил членов экипажа севшего на кукурузном поле A321 на Байконур понаблюдать за пуском корабля "Союз МС-15". Запуск пилотируемого корабля состоится 25 сентября, сообщают российские СМИ. "На пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц", – говорится в сообщении "Роскосмоса".

Вместе с пилотами и бортпроводниками наблюдать за стартом "Союза" приглашен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Самолет А-321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Симферополь произвел аварийное приземление на кукурузном поле в Подмосковье утром 15 августа. Причиной нештатной ситуации стало попадание птиц в двигатели.


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Источник: https://www.interfax.ru/world/754142
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