Известная представительница российских пропагандистов, журналистка, говорящая о себе, что она — либералка Ксения Собчак, никогда не осуждала военное вторжение РФ в Украину. Но похоже таки определилась относительно своей позиции.

Собчак публично оправдала убийц-россиян в Украине (фото из открытых источников)

Причиной этого "откровения" стала война в Израиле — удары ракет по мирным городам, убитые мирные граждане, проявленное насилие и зверство нападающими над женщинами и детьми. То же российские военные каждый день делают в Украине.

Поэтому в социальных сетях Ксения Собчак утверждает, что у нее "разрывается сердце", когда думает об обычных жителях, являющихся жертвами войны – "везде и всюду".

Далее журналистка вспоминает о "своих" россиянах. Даже в том случае, когда они "были неправы, жестоки и неверно поступали" (неверно поступали — это пытали военных, расстреливали машины и насиловали женщин), они все равно "твои".

"И осознаю еще одну важную вещь — даже если понимаешь, что "твои" в чем-то были неправы, жестокие, неверно поступали. Это "твои". Так и с семьей. И с моей родиной — Россией. Злюсь, не принимаю решения и вижу трагические ошибки, но люблю свою страну и никогда не пожелаю ей поражения и распада", — говорит о любви к террористической РФ Ксения Собчак, и оправдывает их зверские поступки на территории мирного и суверенного государства Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что грузин не пустил Собчак в свое заведение и раскритиковал россиян. Запись разговора одной из самых популярных российских знаменитостей Ксении Собчак с владельцем бара в столице Грузии Тбилиси приобрела огромную популярность в сети. Мужчина пытается объяснить журналистке, почему грузины солидарны с украинцами. Собчак, похоже, не до конца понимает эту ситуацию.