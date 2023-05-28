События в Белгородской области: Путин издал новый приказ

Президент России Владимир Путин дал приказ пограничникам и сотрудникам ФСБ об усилении охраны границ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В тексте обращения, адресованного этим структурам, глава кремлевского режима подчеркивает, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий".

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Еще Путин дал поручение об обеспечении быстрого движения военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины, сообщает Reuters .

Населённые пункты Курской и Белгородской областей России, граничащие с нашей страной, являются объектами атак, которые приносят вред предприятиям энергетической, железнодорожной и военной инфраструктуры. Российские чиновники предъявляют обвинения Украине, якобы в атаках на их области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров отреагировал на список ликвидации ГУР , куда попал Путин и другие представители РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на список украинской разведки, где были перечислены имена российских деятелей, причастных к войне в Украине, в частности Владимира Путина. Представитель украинской военной разведки ГУР Вадим Скибицкий назвал Путина "мишенью номер один" для украинских спецслужб. На это ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, ожидающий санкций Запада против Украины.

Вадим Скибицкий, кроме Владимира Путина, указал и на других представителей РФ, ведущих причастные к войне в Украине: министр обороны России Сергей Шойгу, владелец ПВК Вагнер Евгений Пригожин, глава генштаба РФ Валерий Герасимов. По словам представителя украинской разведки, все эти люди есть "наши враги" и "в конце концов каждому придется ответить за свои действия".



