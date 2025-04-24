Представительница МИД России Мария Захарова произнесла очередную порцию угроз в сторону украинских властей. По ее словам, в Украине в год 80-летия Победы наращивают усилия по борьбе с памятниками героям Великой Отечественной войны.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Вчера, 23 апреля, поступило сообщение об уничтожении во Львове на Марсовом поле братской могилы советских воинов, погибших при освобождении этого города от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года", — рассказала Захарова.

По ее словам, там отдыхали более полутора тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Захарова ссылается якобы на официальное сообщение львовских властей, которые назвали эти кощунственные действия "работой по эксгумации", которую было решено проводить с помощью экскаватора и другой тяжелой техники.

"Чувствуется бандеровский почерк. Не смогли победить в бою — придумали подлый способ отомстить нашим бойцам уже после их гибели. Вы за это заплатите", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Напомним, ракетный удар по Сумам, как писал портал "Комментарии", ошеломил украинцев. Начали появляться разные версии, почему этот удар стал возможным и под обстрел попала центральная часть города. В сети Интернет появились и разные обвинения, мимо которых не прошла представительница МИД России Мария Захарова.

Захарова набросилась на власть Украины с обвинениями — отметила, что "голоса возмущения прозвучали и среди ближайшего окружения Зеленского", вспомнив слова Марьяны Безуглой.

По словам Захаровой, когда были ликвидированы военные ВСУ, мировое сообщество в один голос начало обвинять Россию. А когда узнали о возможных нарушениях, все притихли.



