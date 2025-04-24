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Кречмаровская Наталия
Представительница МИД России Мария Захарова произнесла очередную порцию угроз в сторону украинских властей. По ее словам, в Украине в год 80-летия Победы наращивают усилия по борьбе с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
По ее словам, там отдыхали более полутора тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Захарова ссылается якобы на официальное сообщение львовских властей, которые назвали эти кощунственные действия "работой по эксгумации", которую было решено проводить с помощью экскаватора и другой тяжелой техники.
Напомним, ракетный удар по Сумам, как писал портал "Комментарии", ошеломил украинцев. Начали появляться разные версии, почему этот удар стал возможным и под обстрел попала центральная часть города. В сети Интернет появились и разные обвинения, мимо которых не прошла представительница МИД России Мария Захарова.
Захарова набросилась на власть Украины с обвинениями — отметила, что "голоса возмущения прозвучали и среди ближайшего окружения Зеленского", вспомнив слова Марьяны Безуглой.
По словам Захаровой, когда были ликвидированы военные ВСУ, мировое сообщество в один голос начало обвинять Россию. А когда узнали о возможных нарушениях, все притихли.
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