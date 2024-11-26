Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия не будет идти на окончание войны в Украине черещ замораживание конфликта. По его словам, завершение войны возможно только на условиях российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Нарышкин выступил после заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ, где прокомментировал условия окончания войны в Украине. По его словам, Россия категорически не соглашается на заморозку войны.

"Если говорить о таких дискуссиях и предложениях по замораживанию конфликта, скажу, что Россия категорически отвергает какую-то заморозку конфликта по корейскому, по любому другому варианту", — сказал Нарышкин.

По его словам, Кремлю нужен мир, который будет безопасен для РФ и Европы. Нарышкин утверждает, что главным условием сохранения мира станет "устранение причин, вызвавших так называемый украинский конфликт". Также, по его словам, Путин якобы готов к переговорам с Украиной, однако на условиях Кремля.

"Россия открыта для переговоров. И условия для таких переговоров названы президентом в июне этого года. И чем быстрее в западных столицах поймут, что предложенные президентом РФ условия мирного договора и, соответственно, переговоров, тем лучше будет и для Украины, и для Европы, ну и для России, конечно", — добавил Нарышкин.

Напомним, что главная причина войны в Украине – это вторжение России. В июне Владимир Путин выставил Украине "условия" окончания войны, где указал, что Киев должен признать оккупированные территории за Россией, отказаться от вступления в НАТО и быть безъядерным государством. Аналитики и эксперты считают, что таким "мирным договором" Россия подготовится к новому вторжению и захватит еще большую территорию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на готовность Путина идти на мирные переговоры с Украиной.

Также "Комментарии" писали о едином условии, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной.