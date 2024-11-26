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Slava Kot
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия не будет идти на окончание войны в Украине черещ замораживание конфликта. По его словам, завершение войны возможно только на условиях российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Сергей Нарышкин выступил после заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ, где прокомментировал условия окончания войны в Украине. По его словам, Россия категорически не соглашается на заморозку войны.
По его словам, Кремлю нужен мир, который будет безопасен для РФ и Европы. Нарышкин утверждает, что главным условием сохранения мира станет "устранение причин, вызвавших так называемый украинский конфликт". Также, по его словам, Путин якобы готов к переговорам с Украиной, однако на условиях Кремля.
Напомним, что главная причина войны в Украине – это вторжение России. В июне Владимир Путин выставил Украине "условия" окончания войны, где указал, что Киев должен признать оккупированные территории за Россией, отказаться от вступления в НАТО и быть безъядерным государством. Аналитики и эксперты считают, что таким "мирным договором" Россия подготовится к новому вторжению и захватит еще большую территорию Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на готовность Путина идти на мирные переговоры с Украиной.
Также "Комментарии" писали о едином условии, при котором Путин согласится заморозить войну с Украиной.
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