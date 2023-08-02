Солдаты армии РФ, дислоцированные в поселок Мулино Нижегородской области России, превратили жизнь местных жителей в ад. Военные офицеры, злоупотребляющие алкоголем, совершают там грабежи и избиения, а также сожгли церковь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.



Пьяные русские солдаты. Фото из открытых источников

Мулино — один из важнейших центров подготовки солдат, отправленных на войну в Украину. Также там расположен самый большой артиллерийский полигон в Европе. Руководство РФ из тысяч военных создало третий армейский корпус. Он понес потери осенью 2022 года под Харьковом, а затем на честные 2023 год близ Бахмута. Однако местным, русские солдаты известны не своими "подвигами" на войне, а террором в деревне.

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В начале апреля солдаты спали местную церковь. Жители Мулино считают, что военные туда пробрались, чтобы употреблять алкоголь. Один из них так напился, что сгорел в церкви.



А 50-летний таксист рассказал, что получил заказ отвезти военных в сауну. По дороге пьяные россияне приказали водителю заехать в магазин и купить еще водки. В какой-то момент на дорогу выбежал лось и повредил машину. Таксист сказал, что части лося попали на форму разъяренной военным РФ.

"Тот схватил нож и говорит: палец или жизнь? Я говорю: палец, конечно. Он мне мизинец на бревнах ножом и отрезал", — сказал российский таксист.

Кроме того, таксист рассказал, что в поселке нет патрулей, а военные постоянно ездят пьяные по дорогам, как следствие возникает много аварий. Другие же жалуются, что русские солдаты постоянно устраивают потасовки, воруют вещи, а также пристают к женщинам и несовершеннолетним девушкам.

Жители поселка обратились к властям Нижегородской области с просьбой о введении запрета по продаже алкоголя в Мулино, а также требуют уволить солдат из воинских частей. Однако издание Insider указывает, что этого не произойдет, ведь инциденты с участием солдат армии РФ по большей части умалчиваются.

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