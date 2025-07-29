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Соловьев призвал бросить ядерную бомбу по Украине: какой город призвал стереть

Россияне призывают уничтожить Львов ядерной бомбой

29 июля 2025, 23:03
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Недилько Ксения

Российский пропагандист Владимир Соловьев призывает нанести ядерный удар по западу Украины, рассчитав направление ветра таким образом, чтобы радиоактивные осадки накрыли Польшу. Также он призвал стереть с лица земли Львов, а на его месте "русский мир" отстроит новый город. Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

Соловьев призвал бросить ядерную бомбу по Украине: какой город призвал стереть

Соловьев призвал бросить ядерную бомбу по Украине: какой город призвал стереть

"Особенно не жалко сейчас мне Львов. Я считаю, что он должен быть стерт с лица земли. Потому что сатанизм, который мэр Львова с эксгумацией трупов наших солдат и фразой: "Мы их сейчас будем обменивать на украинских пленных" — я считаю, что после этого в принципе все население Львова – у вас есть 24 часа, чтобы покинуть город. Поэтому этот город, Садом и Гоморра, этот город должен быть стерт с лица земли и уничтожен. Отстроим новый", – заявил Соловьев.

Отмечается, что это главный и любимый пропагандист Путина, его программа выходит в лучшее вечернее время, смотрят его миллионы россиян.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова забился в истерике после новых заявлений президента США Дональда Трампа о России, и начал с традиционных угроз и шантажа. Свое заявление он сделал в соцсети X.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по дороге Сонного Джо!" – заявил главный приспешник Путина, намекая на предыдущего президента США Джо Байдена.



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