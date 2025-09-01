Соловьев угрожает новой войной: какую страну Россия может атаковать совместно с Ираном

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о возможности России совершить "специальную военную операцию" против Азербайджана. По его словам, новое вторжение может произойти совместно с Ираном.

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

В одном из своих эфиров Соловьев намекнул на возможность новой войны России против Азербайджана.

"Вам показалось, что Россия слаба? Вы будете сильно удивлены. Если Азербайджан решил, что за ним стоит Турция, и он может попытаться повоевать за Дербент, то нынешняя ситуация в нашем мягком подбрюшье может стать основанием для проведения совместной "специальной военной операции" с Ираном против недружественного влияния", — пригрозил Соловьев.

Пропагандист также обвинил официальный Баку в "подыгрывании Европе", отметив, что "большую роль там играют Британия и Франция".

Это не первые заявления Соловьева с угрозами начать войну против Азербайджана. Еще в июле российский пропагандист говорил, что ситуация может для Баку резко измениться, а в августе прямо сказал о возможности провести новую "СВО" против Азербайджана.

Напомним, что после того, как Кремль не принес извинения за сбивание азербайджанского авиалайнера и гибель двух азербайджанских бизнесменов во время спецоперации в Екатеринбурге отношения между РФ и Азербайджаном резко ухудшились. Также в России продолжаются аресты представителей азербайджанской диаспоры, а сотрудничающие с бакинскими медиа журналисты и политологи объявляются "иноагентами".

Москва раздражена заключением мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, что сделало ненужным российское "посредничество". Кроме того, дополнительное напряжение создает снабжение азербайджанской компанией SOCAR нефтепродуктов в Украину, из-за чего ее объекты неоднократно становились мишенью российских ударов.

