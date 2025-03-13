Соратник Путина назвал три условия РФ для перемирия

Приближенный к Кремлю российский олигарх Олег Дерипаска назвал три ключевых условия, при которых РФ могла бы согласиться на перемирие в войне против Украины.

Дерипаска озвучил условия РФ. Фото из открытых источников

"1. Прекратить гонения на россиян, прихожан УПЦ и священников в Украине. Вернуть имущество УПЦ. 2. Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее. 3. Уже сейчас снять половину санкций", – перечислил Олег Дерипаска.

Бизнесмен отметил, что "будут и другие условия, которые два президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон". По словам олигарха, "мяч еще не на российской стороне".

"Речь идет о перемирии, которое должно привести к миру. Следовательно, какие-то шаги должны быть сделаны уже сейчас – не только Украиной, но и США и Европой. Эти шаги должны вызвать доверие у населения всех стран, вовлеченных в конфликт", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.