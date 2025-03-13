logo

BTC/USD

84396.48

ETH/USD

1928.83

LTC/USD

91.95

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Соратник Путина назвал три условия РФ для перемирия
commentss НОВОСТИ Все новости

Соратник Путина назвал три условия РФ для перемирия

Среди требований - снятие половины санкций и ареста с половины активов Центробанка РФ

13 марта 2025, 00:35 comments1617
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Приближенный к Кремлю российский олигарх Олег Дерипаска назвал три ключевых условия, при которых РФ могла бы согласиться на перемирие в войне против Украины.

Соратник Путина назвал три условия РФ для перемирия

Дерипаска озвучил условия РФ. Фото из открытых источников

"1. Прекратить гонения на россиян, прихожан УПЦ и священников в Украине. Вернуть имущество УПЦ. 2. Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее. 3. Уже сейчас снять половину санкций", – перечислил Олег Дерипаска.

Бизнесмен отметил, что "будут и другие условия, которые два президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон". По словам олигарха, "мяч еще не на российской стороне".

"Речь идет о перемирии, которое должно привести к миру. Следовательно, какие-то шаги должны быть сделаны уже сейчас – не только Украиной, но и США и Европой. Эти шаги должны вызвать доверие у населения всех стран, вовлеченных в конфликт", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/olegderipaska/905
Теги:

Новости

Все новости