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Соратник Путина придумал "историю" об "англосаксах", желающих "раздробить один народ"

Патрушев назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом"

3 ноября 2022, 22:51
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Автор:

Лиля Воробьева

Близкий соратник главы Кремля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сделал очередное заявление об "англосаксах", использующих  Украину и собирающихся "раздробить один народ". Очередную историю в духе российской пропаганды он озвучил во время встречи секретарей совбезов стран СНГ в столице РФ, пишут российские РИА "Новости" .

Соратник Путина придумал "историю" об "англосаксах", желающих "раздробить один народ"

Николай Патрушев (фото из открытых источников)

Патрушев заявил, что "россияне и украинцы всегда были единственным и нераздельным народом с общей культурой и судьбой", "англосаксы" решили все это разрушить.

"Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления российского этноса с целью его полного искоренения", — сказал Николай Патрушев.

Кроме того, Патрушев, повторяя слова Путина, заявил, что Революция Достоинства была "государственным переворотом", целью которого было превращение "Украины в Анти-Россию". По его мнению, сегодня Украина это — "основной мировой центр ультраправого экстремизма", а ее власть "марионеточный режим".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что СМИ назвали российских идеологов полномасштабного вторжения в Украину . СМИ выяснили, кто убеждал Путина в необходимости начать полномасштабное вторжение в Украину. Ими оказались секретарь совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Источники американских СМИ сообщили, что из-за возраста президента РФ руководители силовых структур решили, что у них заканчивается время для окончательного решения вопроса "западной агрессии". А для этого им нужно было окончательно завершить украинскую проблему.



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Источник: https://t.me/rian_ru/184314
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