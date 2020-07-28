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Соратники Кадырова признались, что воевали в Украине

О "подвигах" стало известно из сообщения в Instagram командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова

сегодня, 12:50
Автор:

Елена Волкова
Соратники Кадырова признались, что воевали в Украине

Соратники главы Чечни Рамзана Кадырова признались, что они воевали в Украине и даже получили за это медали. Об этом пишут “Факты”.

О "подвигах" стало известно из сообщения на странице в Instagram командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. На ней было опубликовано фото мужчины в военном мундире с наградами.

"Был в Украине и Ливии, затем - Сирия и Южная Осетия", — перечисляются в комментариях к фото "командировки" военного.


Ранее “Комментарии” сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского “подтвердить” принесенные им около полутора лет назад извинения за то, что в одном из шоу студии “Квартал 95” показали юмористический ролик, имеющий к нему отношение. Также он призвал Зеленского сделать первый шаг для выстраивания якобы “добрососедских отношений между Москвой и Киевом”. Почему вдруг сейчас и как должен (и собственно должен ли) реагировать Офис президента Украины - на эти вопросы “Комментариям” ответили эксперты. 


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