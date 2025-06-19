Состоялся разговор Путина и Си Цзиньпина: о чем говорили

19 июня состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Как сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, ключевой темой беседы стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин отметили общие подходы к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.

"Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения", – сказал Ушаков.

Глава Кремля подтвердил готовность России выступать посредником в случае необходимости, чтобы способствовать деэскалации регионального напряжения. Лидеры договорились об активизации контактов между соответствующими ведомствами обеих стран для координации позиций и обмена информацией по Ирану и Израилю.

В ходе разговора Путин и Си также обсудили итоги недавнего саммита G7. По словам Ушакова, они обратили внимание на "шероховатости" между участниками встречи. Кроме того, в Кремле отметили, что саммит якобы не принес успеха президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Лидеры стран также затронули тему двусторонних отношений между Россией и Китаем, подчеркнув намерение продолжать укреплять стратегическое партнерство. В Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин договорились провести полномасштабные переговоры во время визита российского диктатора в Китай, который запланирован на 31 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на слова Путина о "готовности" к миру.

Также "Комментарии" писали, что в Израиле угрожают ликвидировать ядерную программу еще в одной стране.