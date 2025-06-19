logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Состоялся разговор Путина и Си Цзиньпина: о чем говорили
commentss НОВОСТИ Все новости

Состоялся разговор Путина и Си Цзиньпина: о чем говорили

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили Ближний Восток и готовятся к встрече в Китае.

сегодня, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

19 июня состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Как сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, ключевой темой беседы стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

Состоялся разговор Путина и Си Цзиньпина: о чем говорили

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин отметили общие подходы к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.

"Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения", – сказал Ушаков.

Глава Кремля подтвердил готовность России выступать посредником в случае необходимости, чтобы способствовать деэскалации регионального напряжения. Лидеры договорились об активизации контактов между соответствующими ведомствами обеих стран для координации позиций и обмена информацией по Ирану и Израилю.

В ходе разговора Путин и Си также обсудили итоги недавнего саммита G7. По словам Ушакова, они обратили внимание на "шероховатости" между участниками встречи. Кроме того, в Кремле отметили, что саммит якобы не принес успеха президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Лидеры стран также затронули тему двусторонних отношений между Россией и Китаем, подчеркнув намерение продолжать укреплять стратегическое партнерство. В Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин договорились провести полномасштабные переговоры во время визита российского диктатора в Китай, который запланирован на 31 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на слова Путина о "готовности" к миру.

Также "Комментарии" писали, что в Израиле угрожают ликвидировать ядерную программу еще в одной стране.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости