Российскому артисту и музыканту Николаю Носкову, находящемуся в больнице с осложнением пневмонии, сейчас стало хуже.

Николай Носков (фото из открытых источников)

Как информирует российский пропагандистский телеграмм-канал Mash , у Николая Носкова резко ухудшилось состояние на фоне приема сильнодействующих препаратов. "У него появились сильные боли в животе", – информируют журналисты канала.

Российские пропагандисты еще утверждают, что корректировка терапии, которую проводят врачи, не помогает, сам процесс лечения не дает нужного эффекта – здоровье у больного ухудшилось. Врачи хотят исключить формирование абсцесса в брюшной полости и язву желудка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскому певцу Носкову становится все хуже. Российская знаменитость Николай Носков, который сейчас находится в больнице и находится в состоянии средней тяжести, имеет еще одно осложнение. Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у певца на фоне пневмонии еще и диагностировали закупорку легочной артерии.

Как написали журналисты канала, врачи поставили диагноз – тромбоэмболия на фоне пневмонии. Носков находится в среднетяжелом состоянии. Еще на канале сообщают, что у него развилась дыхательная недостаточность.

Известно, что артист, несколько лет назад перенесший два инсульта, теперь находится в больнице с осложнением после вируса. По информации пропагандистских изданий, Носков оказался в больнице с пневмонией на фоне вируса. Музыкант самостоятельно пришел к медикам по причине обострения хронической обструктивной болезни легких. Они диагностировали у певца правостороннюю пневмонию и решили его госпитализировать. Сейчас состояние Носкова оценивают как среднетяжелое.









