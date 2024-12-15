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Сотни «погибших» украинцев: Кадыров заявил, что уже отомстил за удар дронами по Грозному

Кадыров заявил, что уже отомстил за удар беспилотниками по Грозному

сегодня, 13:16
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Ткачик Олеся

Глава Чечни Размаз Кадыров подтвердил информацию о том, что три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. При этом он утверждает, что якобы два дрона были сбиты силами ПВО. Третий беспилотник, по словам Кадырова, упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Сотни «погибших» украинцев: Кадыров заявил, что уже отомстил за удар дронами по Грозному

Рамзан Кадыров

Как заявил глава Чечни, в результате атаки беспилотников якобы нет ни жертв, ни пострадавших.

Помимо этого, Кадыров разразился традиционными угрозами в адрес Украины, и даже заявил, что она уже якобы получила ответ.

"На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия. Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались вээсушники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов", — заявил Кадыров.

При этом он заявил, что если будут и дальше наноситься удары по Чечне, то в ответ будут удары по местам скопления живой силы ВСУ.

"Напоминаю представителям укрорейха: в следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ. И последствия таких ударов будут во много раз страшнее. А данных у нас предостаточно", — заявил Кадыров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме заявили о том, что Кадыров жестко ответит на атаку по Грозному.




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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/5327
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