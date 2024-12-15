Сотни «погибших» украинцев: Кадыров заявил, что уже отомстил за удар дронами по Грозному

Глава Чечни
Размаз Кадыров подтвердил информацию о том, что три беспилотника сегодня утром
атаковали Грозный. При этом он утверждает, что якобы два дрона были сбиты
силами ПВО. Третий беспилотник, по словам Кадырова, упал на территории ОМОНа
"АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике.
Рамзан Кадыров
Как заявил глава
Чечни, в результате атаки беспилотников якобы нет ни жертв, ни пострадавших.
Помимо этого,
Кадыров разразился традиционными угрозами в адрес Украины, и даже заявил, что она
уже якобы получила ответ.
"На любую попытку
атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами
возмездия. Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими
бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В
результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара
"Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались
вээсушники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200
укрофашистов", — заявил Кадыров.
При этом он
заявил, что если будут и дальше наноситься удары по Чечне, то в ответ будут
удары по местам скопления живой силы ВСУ.
"Напоминаю
представителям укрорейха: в следующий раз, когда вам придет мысль ударить
беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить
избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ. И последствия
таких ударов будут во много раз страшнее. А данных у нас предостаточно", —
заявил Кадыров.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что в Госдуме заявили о том, что Кадыров жестко ответит на атаку
по Грозному.
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