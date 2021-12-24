Сотни танков и бронетехники: спутниковые снимки показали, что Россия все еще увеличивает военную активность

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и вблизи Украины в последние недели, одновременно требуя от Соединенных Штатов переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Reuters.

На спутниковом снимке показано обучение российских бронетанковых подразделений на полигоне Погоново близ Воронежа - Reuters

Reuters не смог независимо проверить последние изображения американской компании Maxar Technologies. В пятницу, 24 декабря, Кремль повторил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на российской территории, как считает нужным, и что западные страны проводят провокационные военные маневры вблизи ее границ.

Лидеры США, Европы и Украины обвинили Россию в том, что она снова наращивала войска у границ Украины с октября после короткого наращивания в апреле, когда Maxar также обнародовал фотографии. Президент США Джо Байден и другие лидеры говорят, что Москва, похоже, планирует атаку на Украину уже в следующем месяце, что Москва неоднократно отрицала.

Снимки, опубликованные поздно в четверг, 23 декабря, показывают базу в Крыму, которую Россия аннексировала в 2014 году, наполненную сотнями бронетехники и танков. Спутниковое изображение Maxar той же базы в октябре показало, что база была полупустой.

По словам Maxar, в российский гарнизон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен бронетехники и включающего БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.

"В течение последнего месяца наши спутниковые снимки высокого разрешения наблюдали ряд новых российских развертываний в Крыму, а также на нескольких тренировочных участках на западе России вдоль периферии украинской границы", – говорится в заявлении Maxar.

Maxar ссылается на увеличение активности на трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России.

Президент Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, что Россия хочет избежать конфликта, но нуждается в "немедленной" реакции Соединенных Штатов и их союзников на требования гарантий безопасности. Москва заявила, что ожидает, что переговоры с представителями США по этой теме начнутся в январе в Женеве.

На вопрос о наращивании российских войск вблизи Украины, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва действует так, чтобы защищать собственную безопасность.

"Россия перемещает собственные войска по своей территории на фоне крайне недружественных действий наших оппонентов в НАТО, США и разных европейских странах, которые проводят очень неоднозначные маневры у наших границ. Это заставляет нас принимать определенные меры, чтобы обеспечить собственную безопасность ", — сказал Песков.

Россия говорит, что хочет, чтобы НАТО остановило свое расширение на восток, и ищет гарантий, что западный военный альянс не развернет наступательную деятельность в Украине и других соседних странах.

Другие изображения Maxar демонстрируют скопления на полигоне Солоте в России вблизи украинской границы, а фотографии, сделанные в начале декабря, показывают большую концентрацию военной техники, чем в сентябре.

На других снимках видно, как продолжаются наращивания в Ельне, русском городе примерно в 160 милях (260 км) к северу от украинской границы, и на полигоне Погоново близ Воронежа на юге России.

Как сообщали ранее "Комментарии", Путин не дал гарантий того, что Россия не нападет на Украину.

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