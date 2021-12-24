Сотни танков и бронетехники: спутниковые снимки показали, что Россия все еще увеличивает военную активность

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Карина Ожерельева
Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и вблизи Украины в последние недели, одновременно требуя от Соединенных Штатов переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает Reuters.
На спутниковом снимке показано обучение российских бронетанковых подразделений на полигоне Погоново близ Воронежа - Reuters
Reuters не смог независимо проверить последние изображения американской компании Maxar Technologies. В пятницу, 24 декабря, Кремль повторил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на российской территории, как считает нужным, и что западные страны проводят провокационные военные маневры вблизи ее границ.
Лидеры США, Европы и Украины обвинили Россию в том, что она снова наращивала войска у границ Украины с октября после короткого наращивания в апреле, когда Maxar также обнародовал фотографии. Президент США Джо Байден и другие лидеры говорят, что Москва, похоже, планирует атаку на Украину уже в следующем месяце, что Москва неоднократно отрицала.
Снимки, опубликованные поздно в четверг, 23 декабря, показывают базу в Крыму, которую Россия аннексировала в 2014 году, наполненную сотнями бронетехники и танков. Спутниковое изображение Maxar той же базы в октябре показало, что база была полупустой.
По словам Maxar, в российский гарнизон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен бронетехники и включающего БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.
Maxar ссылается на увеличение активности на трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России.
Президент Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, что Россия хочет избежать конфликта, но нуждается в "немедленной" реакции Соединенных Штатов и их союзников на требования гарантий безопасности. Москва заявила, что ожидает, что переговоры с представителями США по этой теме начнутся в январе в Женеве.
На вопрос о наращивании российских войск вблизи Украины, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва действует так, чтобы защищать собственную безопасность.
Россия говорит, что хочет, чтобы НАТО остановило свое расширение на восток, и ищет гарантий, что западный военный альянс не развернет наступательную деятельность в Украине и других соседних странах.
Другие изображения Maxar демонстрируют скопления на полигоне Солоте в России вблизи украинской границы, а фотографии, сделанные в начале декабря, показывают большую концентрацию военной техники, чем в сентябре.
На других снимках видно, как продолжаются наращивания в Ельне, русском городе примерно в 160 милях (260 км) к северу от украинской границы, и на полигоне Погоново близ Воронежа на юге России.
Как сообщали ранее "Комментарии", Путин не дал гарантий того, что Россия не нападет на Украину.
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