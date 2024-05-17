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Союзники снова подставили Путина: что произошло

Китай, Индия и Турция резко сократили закупки российского угля

сегодня, 22:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Крупнейшие импортеры российского угля – Китай, Индия и Турция – в первом квартале 2024 года резко снизили закупки угля.

Союзники снова подставили Путина: что произошло

РФ теряет экономических партнеров. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, экспорт в Индию и Турцию за первые три месяца упал вдвое по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и сократился до 4,7 млн тонн и 4,1 млн тонн соответственно. Китай сократил закупки российского угля на 16% до 12,9 млн тонн.

Отмечается, что также снизились поставки угля из РФ в Южную Корею, Японию и Тайвань. Поставки же в ОАЭ увеличились на 8% до 2,1 млн тонн, а Гонконг закупил за первый квартал на 1% больше, чем в прошлом году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/22327
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