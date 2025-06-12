Россия наращивает свое присутствие на африканском континенте и формирует лояльную к Кремлю "элиту". Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР отметил, чтобы нарастить свое присутствие Россия использует образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния. Одним из ключевых направлений является создание условий для формирования лояльной к Кремлю "африканской элиты".

"С этой целью Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства госбюджета. Основные направления подготовки — сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина", — добавил Андрей Юсов.

В частности, в ведущих университетах Африки, как рассказал представитель ГУР, собираются открыть курсы русского языка, а также программы повышения квалификации для преподавателей. В перспективе — синхронизация образовательных программ со стандартами России. В Кремле считают, что это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования континента.

В том же числе страна-террорист уделяет внимание работе с молодежью через спортивные инициативы. Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю.

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