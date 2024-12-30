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Спецборт для чиновников РФ тайно летал в США: вероятно, начались переговоры

Спецборт для должностных лиц РФ в конце декабря кого-то возил в США

сегодня, 07:13 comments1239
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Ткачик Олеся

Спецборт РФ два дня провел в США. Об этом свидетельствует маршрут самолета Ил-96-300 специального лётного подразделения "Россия", которым пользуются первые лица государства, в том числе главы спецслужб.

Спецборт для чиновников РФ тайно летал в США: вероятно, начались переговоры

Борт РФ летал в США

При этом, как отмечает политический обозреватель Павел Нусс, официально о поездке в США какой-либо российской делегации не сообщалось.

Учитывая данные сервиса FlightRadar, известно, что 25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, вылетел в Вашингтон.

28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда попал в Москву.

Известно, что самолет, о котором идет речь, использует высшее российское руководство для служебных полетов. В частности, ранее им летал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пользовался этим спецбортом, например для полета на сессию ГА ООН в 2023 году.

Также ранее сообщалось, что Ил-96-300 использовал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"С какими целями и кто именно летел спецбортом в США с 26 по 28 декабря, неизвестно. Американская сторона, как и российская, не сообщала о посещении США какой-либо делегации из РФ, но эти движения вполне могут указывать на начало непубличных переговоров. Интересно", – подчеркнул Нусс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитрий Гордон спрогнозировал, что 30 декабря завершится война. Впрочем, эксперты в такое не верят, хотя и допускают, что, вероятно, у Гордона есть какая-то инсайдерская информация.




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Источник: https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/pfbid0a2GRzFWoWRYitDTjgS5feV5nR63YB6wZ3jSGYuvoz9q6yxsFXLQdL1TFnvonVD6il
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