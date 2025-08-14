Спецборт Путина вылетел из Москвы на Аляску: детали

14 августа правительственный самолет Ил-96, принадлежащий Специальному летному отряду "Россия", вылетел из московского аэропорта "Внуково" и взял курс на Аляску в США. По данным сервиса Flightradar, борт совершает рейс RSD 381 и должен приземлиться в Анкоридже примерно в 6:43 утра по местному времени (17:43 по Киеву).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Самолет Ил-96-300 следует над акваторией Северного Ледовитого океана вдоль русского побережья. Его не сопровождают другие идентифицированные самолеты, что необычно для перелетов такого уровня. Кто именно находится на борту, неизвестно. Официальных подтверждений о присутствии Владимира Путина нет.

Информация о полете спецсамолета Путина на Аляску

По данным российских СМИ, на самолете может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой встречи между Путиным и Трампом. Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5", а сама встреча начнется в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Напомним, что российская сторона инициировала встречу Трампа и Путина. Она запланирована на 15 августа на Аляске. Местом встречи станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ожидается, что ключевой темой переговоров станет прекращение войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Путин выбрал нетрадиционный маршрут полета на Аляску для переговоров с Трампом. Главной причиной этого стал ордер на арест российского диктатора, который издал МУС по подозрению в военных преступлениях.

