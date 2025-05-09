Специальный трибунал для Путина: в Кремле отреагировали

9 мая во Львове собралось 35 иностранных делегаций, которые приняли решение об одобрении на создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В Кремле неожиданно отказались комментировать спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков получил вопрос от местных журналистов, как будет реагировать Россия на создание Специального трибунала под эгидой Совета Европы. В ответ представитель Путина заявил, что Кремль не будет комментировать спецтрибунал.

"Нет. Мы не будем реагировать на это", — коротко ответил Песков и не дал других комментариев.

Как ранее сообщал глава МИД Украины Андрей Сибига, создание Специального трибунала будет сигналом для Путина.

"Будет еще один конкретный сигнал из Украины: сколько бы ты себя ни считал так называемым победителем — наказание необратимо. Сегодня будет дан политический старт завершению создания Специального трибунала за преступление агрессии", — заявил Сибига.

Министр пояснил, что привлекать к ответственности российских преступников и других причастных к преступлениям агрессии будет Совет Европы, поддерживаемый другими европейскими странами. Спецтрибунал намеревается привлечь к ответственности военное и политическое руководство государств, развязавших войну против Украины и совершивших преступление агрессии, прежде всего Российской Федерации, Корейской Народной Демократической Республики и Республики Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на Спецтрибунал для Путина и других причастных к агрессии против Украины.