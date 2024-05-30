logo

BTC/USD

68359.02

ETH/USD

3741.12

LTC/USD

84.02

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Спикер Путина сделал странное заявление о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Спикер Путина сделал странное заявление о войне в Украине

Песков может понести уголовную ответственность за свои слова, согласно законам

30 мая 2024, 22:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что война России против Украины "бессмысленна". В том, что она все еще не закончилась, он обычно обвиняет НАТО и страны Запада.

Спикер Путина сделал странное заявление о войне в Украине

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об этом путинский спикер сказал 30 мая во время брифинга, передает российское издание "Медуза". Еще Песков беспокоится тем, что союзники друг за другом согласовывают Украину решение бить своим оружием по территории РФ.

Как говорит пресс-секретарь Путина, страны-члены НАТО, США, Германии и другие государства в последние дни идут "на новый виток нагнетания напряженности". Их заявления о применении своего оружия по российским военным объектам он называет "воинственными" и подчеркивает, что союзники Украины будто сознательно нагнетают ситуацию.

"Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами — войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге нанесет большой вред интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", — высказался Дмитрий Песков.

Комментаторы в сети не могли проигнорировать эти слова приближенного к Владимиру Путину чиновника. Пескова называют "сумасшедшим" и говорят, что он "наговорил на пару сроков": во-первых, назвал войну "войной", а, во-вторых, назвал вторжение Путина бессмысленным. Там предполагают, что путинскому пресс-скретарю предстоит ответить за свои слова, потому что его высказывания попадают под "закон о фейках" об армии РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кремлевский диктатор проговорился и назвал, за что ведет борьбу Россия. В террористической России произошла трансформация от восторженных возгласов о том, что все цели "специальной военной операции" будут достигнуты, Киев "будет взят за три дня" и до того, как самим выжить в своей захватнической войне.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://storage.googleapis.com/gsc-link/d2c64770.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости