Спикер Путина сделал странное заявление о войне в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что война России против Украины "бессмысленна". В том, что она все еще не закончилась, он обычно обвиняет НАТО и страны Запада.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Об этом путинский спикер сказал 30 мая во время брифинга, передает российское издание "Медуза". Еще Песков беспокоится тем, что союзники друг за другом согласовывают Украину решение бить своим оружием по территории РФ.

Как говорит пресс-секретарь Путина, страны-члены НАТО, США, Германии и другие государства в последние дни идут "на новый виток нагнетания напряженности". Их заявления о применении своего оружия по российским военным объектам он называет "воинственными" и подчеркивает, что союзники Украины будто сознательно нагнетают ситуацию.

"Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами — войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге нанесет большой вред интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", — высказался Дмитрий Песков.

Комментаторы в сети не могли проигнорировать эти слова приближенного к Владимиру Путину чиновника. Пескова называют "сумасшедшим" и говорят, что он "наговорил на пару сроков": во-первых, назвал войну "войной", а, во-вторых, назвал вторжение Путина бессмысленным. Там предполагают, что путинскому пресс-скретарю предстоит ответить за свои слова, потому что его высказывания попадают под "закон о фейках" об армии РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кремлевский диктатор проговорился и назвал, за что ведет борьбу Россия. В террористической России произошла трансформация от восторженных возгласов о том, что все цели "специальной военной операции" будут достигнуты, Киев "будет взят за три дня" и до того, как самим выжить в своей захватнической войне.