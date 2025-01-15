Список пожеланий длинный: Кремль рассказал, чего хочет от Украины после инаугурации Трампа

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Лиля Воробьева
Россия, по всей видимости, не согласится прекратить войну в Украине даже после возможной инаугурации Дональда Трампа в США, если Киев и его союзники не выполнят требований Москвы.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Как сообщает Bloomberg , ссылаясь на сотрудничающего с властями РФ российского политолога Павла Данилина, Кремль будет продолжать настаивать на реализации условий так называемого "стамбульского проекта договоренностей" 2022 года. Эти требования, согласно версии Москвы, включают:
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