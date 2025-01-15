logo

BTC/USD

99279.95

ETH/USD

3360.84

LTC/USD

105.61

USD/UAH

42.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Список пожеланий длинный: Кремль рассказал, чего хочет от Украины после инаугурации Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Список пожеланий длинный: Кремль рассказал, чего хочет от Украины после инаугурации Трампа

В Кремле дали понять, что прекращать войну и идти на уступки не на своих условиях, они не собираются.

сегодня, 18:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Россия, по всей видимости, не согласится прекратить войну в Украине даже после возможной инаугурации Дональда Трампа в США, если Киев и его союзники не выполнят требований Москвы.

Список пожеланий длинный: Кремль рассказал, чего хочет от Украины после инаугурации Трампа

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает Bloomberg , ссылаясь на сотрудничающего с властями РФ российского политолога Павла Данилина, Кремль будет продолжать настаивать на реализации условий так называемого "стамбульского проекта договоренностей" 2022 года. Эти требования, согласно версии Москвы, включают:

  • Отказ Украины от вступления в НАТО.
  • Нейтральный статус Украины, фактически предполагающий превращение страны в вассала РФ или территорию, контролируемую российскими властями.
  • Прекращение расширения НАТО на Восток путем привлечения других постсоветских республик, таких как Молдова и Грузия.
  • Сокращение количества личного состава и вооружений Вооруженных сил Украины, что фактически означает разоружение страны и ее незащищенность перед возможными новыми агрессиями России.
  • Запрет на участие Украины в каких-либо совместных военных учениях с другими странами, особенно с НАТО, без согласования с Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин послал Трампу красноречивый сигнал по Крыму . Кремлевский диктатор Владимир Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя. На первый взгляд это могло выглядеть как рутинное событие, присущее стилю советских и постсоветских бюрократов, которые любят публичные заседания с трансляцией в телевизионных программах, отметил в колонке для "Крым.Реалии" политический обозреватель Виталий Портников.

Впрочем, по его мнению, выбор времени для проведения такого совещания совсем не случаен. Эксперт убежден, что на самом деле Путин не занимается вопросами загрязнения моря у крымских берегов или развитием детских площадок, о которых отчитывался российский "глава Крыма" Сергей Аксенов. В то же время, говорит Портников, главной целью мероприятия было послать сигнал новой администрации США во главе с Дональдом Трампом: для Кремля Крым и Севастополь являются "обычными регионами России", и именно так к ним следует относиться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/putin-trump-talks-would-see-russia-demand-ukraine-cut-back-nato-ties
Теги:

Новости

Все новости