Россия, по всей видимости, не согласится прекратить войну в Украине даже после возможной инаугурации Дональда Трампа в США, если Киев и его союзники не выполнят требований Москвы.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает Bloomberg , ссылаясь на сотрудничающего с властями РФ российского политолога Павла Данилина, Кремль будет продолжать настаивать на реализации условий так называемого "стамбульского проекта договоренностей" 2022 года. Эти требования, согласно версии Москвы, включают:

Отказ Украины от вступления в НАТО.

Нейтральный статус Украины, фактически предполагающий превращение страны в вассала РФ или территорию, контролируемую российскими властями.

Прекращение расширения НАТО на Восток путем привлечения других постсоветских республик, таких как Молдова и Грузия.

Сокращение количества личного состава и вооружений Вооруженных сил Украины, что фактически означает разоружение страны и ее незащищенность перед возможными новыми агрессиями России.

Запрет на участие Украины в каких-либо совместных военных учениях с другими странами, особенно с НАТО, без согласования с Россией. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин послал Трампу красноречивый сигнал по Крыму . Кремлевский диктатор Владимир Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя. На первый взгляд это могло выглядеть как рутинное событие, присущее стилю советских и постсоветских бюрократов, которые любят публичные заседания с трансляцией в телевизионных программах, отметил в колонке для "Крым.Реалии" политический обозреватель Виталий Портников. Впрочем, по его мнению, выбор времени для проведения такого совещания совсем не случаен. Эксперт убежден, что на самом деле Путин не занимается вопросами загрязнения моря у крымских берегов или развитием детских площадок, о которых отчитывался российский "глава Крыма" Сергей Аксенов. В то же время, говорит Портников, главной целью мероприятия было послать сигнал новой администрации США во главе с Дональдом Трампом: для Кремля Крым и Севастополь являются "обычными регионами России", и именно так к ним следует относиться.

