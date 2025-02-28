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Спор Зеленского с Трампом и Венсом: в Кремле сделали первое заявление

Захарова прокомментировал спор между Зеленским и Трампом в Белом доме

28 февраля 2025, 21:55
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Лиля Воробьева

Похоже, что после того, как украинский президент поспорил с Трампо и Венсом в Белом доме, во время встречи больше всего пошла на руку России. Там уже не скрывают своей радости. В частности ряд сумасшедших заявлений сделала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова:

Спор Зеленского с Трампом и Венсом: в Кремле сделали первое заявление

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь – заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки", — заявила сумасшедшая Захарова

Затем она прокомментировала отъезд украинского президента из Белого дома.

"Отъезд Зеленского из Белого дома можно смотреть под группу "Ленинград"", — заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский впервые прокомментировала в свой визит в США после спора с Трампом и Венсом.

В своем первом сообщении он поблагодарил народа США, президента и Конгресс. "Украине нужен справедливый и продолжительный мир, и мы работаем именно для этого": Зеленский впервые высказался после встречи с Трампом.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп после встречи заявил, что Зеленский "проявил неуважение к США" . Трамп заявил, что Зеленский "не готов к миру". Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По его словам, во время "очень значимой встречи" участники переговоров "узнали много такого, чего никогда нельзя было бы понять без разговора под таким огнем и давлением".

"Удивительно, что получается из-за эмоций, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, мне нужен МИР", — написал он.



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