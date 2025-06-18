Спутал дни: в Кремле высмеяли Трампа из-за его слов о Путине

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков опроверг заявление Трампа, который рассказал, что вчера говорил с Путиным. Главный комментатор Путина намекнул, что президент США спутал дни. Его слова цитируют русские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Дело в том, что сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", ты имеешь в виду ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум. Речь идет именно о том разговоре, о котором мы давали сообщения в субботу", — тонко высмеял Песков президента США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп высмеял Путина. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагал ему быть посредником в переговорах на Ближнем Востоке. В ответ Трамп якобы призвал сначала закончить войну в Украине.

Дональд Трамп во время разговора с журналистами вблизи Белого дома рассказал о новых деталях переговоров с Владимиром Путиным. По словам президента США, российский диктатор хотел посредничать в конфликте между Ираном и Израилем. Однако получил отказ от Трампа.

"Я вот вчера с ним говорил, и он предложил помочь быть посредником. Я ему ответил: "Сделай мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, ладно?". Я сказал: "Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться впоследствии". Но, думаю, там тоже все устроится и нам с этим удастся разобраться. Хотя погибло очень много людей", – сказал Трамп.

Отметим, что, несмотря на заявления Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным, в последний раз лидеры США и РФ говорили по телефону 14 июня. Тогда Путин позвонил по телефону Трампу и поздравил его с днем рождения. Президент США рассказывал, что глава Кремля "открыт" к посредничеству.

