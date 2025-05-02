Срыв мирных переговоров очень дорого обойдется РФ: в ЕС и в США все решили

В случае, если страна-агрессор Россия и дальше будет игнорировать мирные инициативы по завершению войны против Украины, Соединенные Штаты и Европейский Союз нанесут координированный санкционный удар по Москве.

Санкции против РФ. Фото: Reuters

По информации российских СМИ со ссылкой на министра по европейским делам Франции Жан-Ноэля Барро, новый санкционный пакет будет крайне жестким. Ограничения коснутся не только российской экономики, но и третьих стран, поддерживающих сотрудничество с Кремлем.

Барро также отметил, что в ЕС уже идет подготовка 17-го пакета санкций, который параллельно согласовывается с Вашингтоном для совместного и скоординированного введения экономического давления на Россию.

В свою очередь американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что США готовят чрезвычайно жесткий ответ на случай, если Москва продолжит агрессию и не пойдет на прекращение боевых действий. По его словам, в страны, которые продолжат покупать российские нефть, газ и уран, могут быть применены тарифы до 500%.

Грэм, являющийся одним из ведущих союзников экспрезидента Дональда Трампа, отметил, что 72 сенатора готовы поддержать соответствующий законопроект, предусматривающий "разрушительные" санкции против РФ и давление на страны, финансирующие агрессию путем торговли с Россией.

Как уже писали "Комментарии", официальный Вашингтон готов вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменять действующие ограничения. Такое заявление прозвучало на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс. Спикер Госдепа также отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп уже ясно давал понять, что он полон решимости ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.