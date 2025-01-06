Министр обороны РФ категорически недоволен качеством и темпами работы "Ростеха". Он подготовил список претензий и передал его непосредственно Сергею Чемезову с отметкой, что такие же замечания и пожелания поданы президенту.

Андрей Белоусов (фото из открытых источников)

Среди основных причин недовольства – быстрота принятия решений и медленное внедрение технологий в нашу оборонку.

"Мы видим, что инновации – это часто результат работы на местах, но не системы. Ростех получает огромные средства, но качество их работы оставляет желать лучшего", — сказал один из приближенных к Белоусову чиновников Минобороны.

Как пишут в кремлевских пабликах, политически это серьезный вызов – у Чемезова сильные позиции, которые не пошатнулись даже после той же статьи на "Коммерсанте". При этом Белоусов, занимая должность министра обороны, получил от президента полный карт-бланш. Никто, конечно, не ожидал, что он будет вот так "в лоб" выражать претензии Чемезову.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что а рмия Путина не дотянет до 2026-го . Силы обороны Украины уничтожили или повредили более 3000 танков России и около 9000 единиц бронетехники за прошлый год. В условиях сложной ситуации с техникой, враг на Кураховском направлении в последние недели значительно снизил использование бронетехники и начал применять преимущественно пехоту. Согласно оценкам, до 2026 года Россия не сможет справиться с такими огромными потерями в военной технике. Такую информацию приводит Институт изучения войны.

Согласно данным ISW, за последние несколько недель враг значительно снизил использование бронетехники на наиболее активных участках фронта. По всей видимости, советские запасы техники значительно сократились, и Россия вынуждена экономить технику. Американские источники со ссылкой на украинские военные данные сообщают, что на Кураховском направлении российские войска активно применяют пехоту, тогда как бронетехника используется в основном для поддержки пехотных атак.

