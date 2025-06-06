Украина в рейтинге "недружественных" к России стран: США больше не главный враг РФ

В России резко изменилось восприятие "недружественных" стран. Впервые за 20 лет США потеряли первое место в списке стран, которые россияне считают наиболее враждебными к себе. Теперь главным врагом для россиян стала Германия.

Россияне избрали главного врага страны. Фото из открытых источников

Согласно опросу "Левада-Центр", 56% россиян назвали Германию самым недружественным государством. Это самый высокий показатель за все время наблюдений. В 2010 годах только 5% россиян считали ее враждебной к РФ, а перед полномасштабной войной в 2022 году — 16%.

Второе место в рейтинге "недружественных" стран заняла Великобритания с показателем в 49%. К 2014 году показатель враждебности не превышал 10% и начал активно расти после 2022 года.

Украина находится на третьем месте среди главных врагов России. В 2025 году 43% россиян считают Украину враждебной или недружественной к РФ. Несмотря на три года активной войны, показатель по Украине не рекордный, ведь в 2015–2018 годах 50% россиян считали Украину "недружественной" страной. Кроме того, до начала полномасштабной войны Украина занимала второе место, уступая только США.

США долгие годы возглавляли рейтинг враждебных к РФ стран. Однако с приходом Дональда Трампа ситуация изменилась и Соединенные Штаты оказались на четвертом месте – 40%. Это почти вдвое меньше, чем год назад, когда 76% россиян считали Америку главным врагом.

Пятой наиболее враждебной страной россияне считают Польшу – 37%. К 2022 году показатель не превышал 27%.

Наиболее враждебные страны к РФ по мнению россиян

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали причину, почему Россия начала войну против Украины.

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