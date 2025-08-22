США и РФ оказались в шаге от срыва переговоров: что возмутило Вашингтон

Отказ главы МИД России Сергея Лаврова от гарантий безопасности фактически привел к срыву переговоров России с США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg, цитируя заявление европейского чиновника, который согласился говорить на условиях анонимности.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия должна иметь право голоса в вопросах безопасности Украины, к которым может быть привлечен и Китай.

Однако, как подчеркивают журналисты, президент Украины Владимир Зеленский исключил Пекин как потенциального гаранта мира. Впоследствии Лавров вновь повторил это требование и напомнил, что Москва поддержала предложение Украины на переговорах в Стамбуле, озвученное еще в 2022 году об участии в гарантиях безопасности пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, России, Китая, Великобритании и Франции.

"Россия поддерживает гарантии, основанные "на принципе коллективной безопасности, на принципах неделимой безопасности". Любое другое, любое одностороннее, конечно, является абсолютно безнадежным начинанием", — сказал Лавров.

Чиновник отметил, что Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от требований по гарантиям безопасности для Украины, а также перенести встречу Путина и Зеленского на уровень низших чиновников во избежание новых санкций со стороны США.

Украина и ее европейские союзники, как подчеркивает издание, считают надежные гарантии безопасности ключевым элементом в достижении мирного соглашения с Россией. Это потенциально позволит Киеву пойти на компромисс в вопросах, которые ранее он бы отклонил.

Сейчас европейские политики обсуждают план, предложенный премьер-министром Италии Джорджиной Мелони, который предусматривает, что в случае нового нападения России в будущем на Украину в течение 24 часов союзники должны оказать военную поддержку Киеву.

Указывается, что такое предложение имеет целью конкретизировать обязательства по коллективной обороне наподобие НАТО, если Украина на тот момент не будет членом этого Альянса.

