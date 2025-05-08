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США и Россия ведут переговоры: о чем идет речь

США и Россия изучают пути возобновления поставок российского газа в Европу, о чем стало известно Reuters из определенных источников.

сегодня, 18:26
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Лиля Воробьева

США и Россия проводят переговоры по возобновлению поставок российского газа в страны Евросоюза, которое было значительно ограничено после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

США и Россия ведут переговоры: о чем идет речь

Переговоры США и России (фото из открытых источников)

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Президент США Дональд Трамп поддерживает мирное соглашение по Украине, что может способствовать возобновлению энергетических связей с потенциальной ролью США как посредника. Россия выразила готовность возобновить экспорт, причем Газпром рассматривает возможность краткосрочных контрактов и скидок для возвращения европейских клиентов", — говорится в сообщении.

В настоящее время поставка российского газа осуществляется преимущественно через трубопровод "Турецкий поток" и в виде сжиженного природного газа (СПГ), покрывающего лишь 19% потребностей ЕС, по сравнению с 40% до начала вторжения.

По информации источников, в обсуждениях между США и Россией говорится, в частности, об участии американских инвесторов в ключевых трубопроводных проектах или их роли в качестве посредников в переупаковке российского газа для уменьшения политического сопротивления со стороны европейских государств.

Среди главных препятствий остаются политическая оппозиция в Европейском Союзе, юридические споры, повреждения газопроводов Северный поток и регуляторные барьеры.

Европейская комиссия со своей стороны планирует до 2025 года запретить заключение новых контрактов на поставку российского газа и прекратить действие действующих до 2027 года. Однако этому сопротивление оказывают отдельные страны-члены ЕС, в частности, Венгрия и Словакия.

Несмотря на эти трудности, источники не исключают, что дальнейшие шаги в сотрудничестве между США и Россией могут привести к частичному возобновлению поставок газа через американских посредников как часть более широкой мирной стратегии и экономической реинтеграции.

Параллельно из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру резко упали запасы газа в подземных хранилищах, а также были выведены из строя мощности по его добыче.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина набросились на Киев с обвинениями в срыве 9 мая. После вчерашнего коллапса в аэропортах РФ. Кремль уже традиционно принялся обвинять Украину. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что якобы Киев хотел напугать гостей Путина.

Также он сообщил, что контакты РФ и США по Украине и другим вопросам продолжаются ежедневно или раз в два дня. А от того как пройдут пищеварительные праздники зависит многое.



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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/us-russia-explore-ways-restore-russian-gas-flows-europe-sources-say-2025-05-08/
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